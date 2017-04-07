第23回南海日日旗争奪奄美地区中学サッカー大会
●期 日
平成29年5月3日（水）・4日（木）・5日（金）
●場 所 太陽が丘陸上競技場（メイン会場）名瀬運動公園多目的広場・旧工業高校グラウンド
●参加資格 ①奄美群島の中学生によるサッカーチームであること。 ②登録は２５名以内とする（試合ごとのメンバー表提出は20名以内）
③帯同審判員を１名有すること。
●参加申込 参加申込書に記入の上、平成29年4月18日（火）午後６時までに申し込んで下さい。 (チームの写真を添えて)
EXCEL→2017 中学サッカー申込書
PDF→2017 中学サッカー申込書
大会要項 word→ H28南海日日杯中学サッカー大会要項
PDF→2017 中学サッカー申込書
●名簿変更 変更がある場合は、平成29年４月19日（水）＝監督会＝までに
●申込先 奄美市名瀬長浜町１０番３号 南海日日新聞社
営業局 TEL０９９７－５３－２１２６（内線２２８）
FAX０９９７－５３－６４３１（担当：川畑・向）
(Eメール)kikaku@nankainn.com（企 画）
＊出場校を紹介します。尚、名簿は本大会以外使用いたしません。申込用紙については、ホームページ上からもダウンロードできます。
●参加料 １チームにつき ５，０００円（領収書は試合当日、協会の方で準備）
● 保 険 スポーツ保険は各チームで加入すること。
●監督会 平成２８年４月２２日（金）午後６時３０分から 南海日日新聞社 ５階会議室