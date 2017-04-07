第23回南海日日旗争奪奄美地区中学サッカー大会

第23回南海日日旗争奪奄美地区中学サッカー大会 

17中学サッカー大会●期　　日　
平成29年5月3日（水）・4日（木）・5日（金）

場　　所　太陽が丘陸上競技場（メイン会場）名瀬運動公園多目的広場・旧工業高校グラウンド

参加資格　①奄美群島の中学生によるサッカーチームであること。　②登録は２５名以内とする（試合ごとのメンバー表提出は20名以内）
③帯同審判員を１名有すること。

参加申込　参加申込書に記入の上、平成29年4月18日（火）午後６時までに申し込んで下さい。　(チームの写真を添えて)
 EXCEL→2017 中学サッカー申込書
PDF2017 中学サッカー申込書


大会要項　　word→   H28南海日日杯中学サッカー大会要項
PDF→2017 中学サッカー申込書


名簿変更　変更がある場合は、平成29年４月19日（水）＝監督会＝までに
申込先　奄美市名瀬長浜町１０番３号　南海日日新聞社

営業局   TEL０９９７－５３－２１２６（内線２２８）
FAX０９９７－５３－６４３１（担当：川畑・向）
(Eメール)kikaku@nankainn.com企　画）

＊出場校を紹介します。尚、名簿は本大会以外使用いたしません。申込用紙については、ホームページ上からもダウンロードできます。

参加料　１チームにつき　　５，０００円（領収書は試合当日、協会の方で準備）

保　険　スポーツ保険は各チームで加入すること。

●監督会　平成２８年４月２２日（金）午後６時３０分から　南海日日新聞社　５階会議室