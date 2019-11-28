与論町生涯学習フェア・文化祭

与論町生涯学習フェアと文化祭（同町、町文化協会など主催）が２３日、町砂美地来館であった。作文・図画などの各種表彰に加え、児童、生徒や一般町民の作品展示や舞台発表などを通して交流した。

テーマは「共に創ろう 未来への架け橋～元気・チャレンジ・感動」。各種表彰の後に文化祭があり、「モーニングドアーズ」のコーラスを皮切りに琉舞や日舞など６演目が披露された。休憩後は、みやまコンセール協力演奏家によるコンサートもあり、にぎわった。

展示部門では児童から一般までの書道、写真、絵画、芭蕉布などの作品が並んだ。国立国語研究所の籠宮隆之特任助教が、与論民俗村や、ゆがぷう劇団と協力して制作した「与論のことばと文化」と題した動画や、ユンヌフトゥバ（与論の言葉）の特徴の説明、芭蕉布制作の工程を示したパネルなども展示された。

被表彰者は次の通り。児童・生徒表彰はいずれも町長賞、議会議長賞、教育長賞の順に掲載。（敬称略）

▽県育成連絡協議会表彰（個人） 大田英勝▽同（団体） 茶花１班子ども会育成会▽優勝少年少女団体と地域高校生クラブ等表彰 茶花１班子ども会▽奄美群島文化財保護対策連絡協議会表彰 基俊文▽県図画作品展 杉美里（与論こども園）、髙野心春（与論小１年）、川畑杏緒（茶花小６年）▽理科に関する研究記録展 重留啓秀（与論小５年）、重留悠吾（同３年）、宮﨑奈菜帆（同）▽県児童生徒作文コンクール 重留啓秀、山口惺太朗（与論小１年）、竹森友南（与論中３年）▽大島地区読書感想文コンクール 山田慶吾（与論小４年）、髙野心春、後藤千乃（与論中１年）