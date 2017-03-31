中長期観光戦略を策定/奄美大島

「まーじん ゆらてぃ『あまみっけ。の日』」と題した奄美大島ＤＭＯ事業成果報告会（あまみ大島観光物産連盟主催）が３０日、奄美市名瀬の集宴会施設であった。同連盟が▽観光客の満足度▽地元の観光収益向上▽観光を通じた地域づくり―に向け策定した「奄美大島中長期観光戦略」の内容を説明。ＮＰＯ法人や地域おこし協力隊の関係者らによるパネルディスカッションもあり、地域特有の文化や生活様式を生かした観光推進などについて意見や提言が寄せられた。
|2017年03月31日
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（名瀬）
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「まーじん ゆらてぃ『あまみっけ。の日』」と題した奄美大島ＤＭＯ事業成果報告会（あまみ大島観光物産連盟主催）が３０日、奄美市名瀬の集宴会施設であった。同連盟が▽観光客の満足度▽地元の観光収益向上▽観光を通じた地域づくり―に向け策定した「奄美大島中長期観光戦略」の内容を説明。ＮＰＯ法人や地域おこし協力隊の関係者らによるパネルディスカッションもあり、地域特有の文化や生活様式を生かした観光推進などについて意見や提言が寄せられた。