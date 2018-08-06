団体高学年は住用クラブが優勝　ＭＢＣやちゃ坊相撲大会

第３１回ＭＢＣやちゃ坊相撲大会（ＭＢＣ南日本放送主催、奄美市相撲連盟共催）は５日、奄美市の名瀬中学校相撲場であった。奄美大島や徳之島の未就学児―小学６年の約７０人が団体と個人に出場。団体の低学年は瀬戸内少年相撲クラブＡ、高学年は住用相撲クラブＢがそれぞれ制した。

【団体】▽低学年 ①瀬戸内少年相撲クラブＡ②笠利やちゃ坊相撲クラブＡ③朝日相撲スポーツ少年団Ａ▽高学年 ①住用相撲クラブＡ②瀬戸内少年相撲クラブ③笠利相撲クラブＡ

【個人】▽未就学児 ①日高三太（朝日相撲スポーツ少年団）②伊藤尚一（同）③外薗蓮人（住用相撲クラブ）鎌田龍愛（瀬戸内少年相撲クラブ）▽１年生 ①伊藤湊真（笠利やちゃ坊相撲クラブ）②有川碧空（朝日相撲スポーツ少年団）③前田琉翔（同）井口音和（同）▽２年生 ①山下凌太（笠利相撲クラブ）②澤江雄生（瀬戸内少年相撲クラブ）③渡逢夢（朝日相撲スポーツ少年団）日高玄二（同）▽３年生 ①大山皇成（笠利やちゃ坊相撲クラブ）②松本暖樹（瀬戸内少年相撲クラブ）③西航汰（笠利やちゃ坊相撲クラブ）高森樹里（瀬戸内少年相撲クラブ）▽４年生 ①豊田倫之亮（徳之島相撲クラブ）②重村鴻之介（瀬戸内少年相撲クラブ）③山久碧斗（同）里山誠（同）▽５年生 ①俵幸平（住用相撲クラブ）②林海心（同）③外薗陽悠（同）福田瑛介（笠利相撲クラブ）▽６年生 ①福崎真逢輝（住用相撲クラブ）②新島弘将（同）③畠山陸生（笠利やちゃ坊相撲クラブ）