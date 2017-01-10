徳之島おおむね順調／キビ操業１カ月、４万㌧搬入

南西糖業㈱は２０１６～１７年期の操業開始から８日で１カ月が経過した。同日現在の原料サトウキビの搬入量は伊仙、徳和瀬両工場計４万３１７５㌧。今期の搬入見込み量（２０万９０２２㌧、１１月１日現在）に対する進捗（しんちょく）率は２０・６％とおおむね順調なものの、降雨による搬入量不足で７、８の両日は２工場で一部操業を停止した。今月中旬にも今期の生産見込み量と操業計画の更正を行う方針。同社原料統括部は「当初の豊作傾向に大きな変動はない」としている。





