最優秀に永岡君（戸口小）　書初め、菊次郎生誕１６０年記念　龍郷町

龍郷町の西郷菊次郎翁生誕１６０周年記念・第１５回西郷南洲顕彰新春書き初め大会の審査が１８日、同町のりゅうがく館であった。小学校低学年、中学年、高学年、中学生、高校・一般の部から１５人の入賞者が決定。５部門の上位入賞者の中から最優秀賞に永岡重人君（戸口小）が選ばれた。



大会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、りゅうゆう館での５日の開催は見送った。後日、学校などを通じて児童から一般まで４０点の作品が龍郷町教育委員会に寄せられ、書道の講師ら４人が①のびのびとしている②力強さ③とめ、はね、はらい―などの項目で審査した。



入賞者は次の通り。 （敬称略）



【総合】▽最優秀賞 永岡重人（戸口小）▽優秀賞 宮崎誠一朗（龍瀬小）▽優秀賞 藤崎博光（一般）▽奨励賞 中江佳帆（赤徳小）、圓山結礼（円小）

【小学校低学年】▽金賞 山口莉央（戸口）▽銀賞 中江佳帆（赤徳）、青木実季（円）▽銅賞 レイス渡和（赤徳）、泰江珠來夢（龍瀬）

【小学校中学年】▽金賞 宮崎誠一朗（龍瀬）▽銀賞 前田宇暁（大勝）▽銅賞 中江萌杏（赤徳）

【小学校高学年】▽金賞 永岡重人（戸口）▽銀賞 圓山結礼（円）▽銅賞 森田羽音（龍瀬）

【中学生】▽銀賞 實川結子（赤徳）

【高校・一般】▽金賞 藤崎博光（一般）▽銀賞 徳島小夜美（同）▽銅賞 壽健二郎（同）