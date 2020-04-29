２０年春の叙勲、奄美在住者４人

政府は２９日付で２０２０年春の叙勲受章者を発表した。全国の受章者は４１８１人。県内は７２人で内訳は旭日章２５人、瑞宝章４７人。このうち奄美在住者は４人。元龍郷町議会議長の徳雅仁氏（７０）＝同町嘉渡＝は旭日双光章、元喜界町副町長の直島秀守氏（７２）＝同町小野津＝は瑞宝双光章、本場大島紬製造業従事者の岩崎ミフ子氏（８０）＝奄美市名瀬有屋町、元奄美市消防団団長の平井雅人氏（６５）＝同浦上町＝は瑞宝単光章を受章した。発令日は２９日。