第25回南海日日旗争奪奄美地区中学サッカー大会
☆期 日 平成３１年４月２８日（日）・２９日（月）・３０日（火）
☆場 所 太陽が丘陸上競技場（メイン会場）名瀬運動公園多目的広場・旧工業高校グラウンド
☆参加申込 参加申込書に記入の上、平成３１年４月１７日（水）午後６時までに申し込んで下さい。(チームの写真を添えて)
☆名簿変更 変更がある場合は、平成３1年４月１９日（金）＝監督会＝までに
☆申込先 奄美市名瀬長浜町１０番３号 南海日日新聞社 ※営業局販売部
TEL０９９７－５３－２１２５（内線１１１）
FAX０９９７－５３－１４７５（担当：三井・和田）
メール→kikaku@nankainn.com （営業局・販売部）
＊出場校を紹介します。尚、名簿は本大会以外使用いたしません。申込用紙については、下記よりダウンロードをお願いします。
大会要項 WORD→ 19 南海日日杯中学サッカー大会要項 (1)
PDF→19 南海日日杯中学サッカー大会要項 (1)
☆参加料 １チームにつき ５，０００円（領収書は試合当日、協会の方で準備）
☆保険 スポーツ保険は各チームで加入すること。
☆監督会 平成３１年４月１９日（金）午後６時３０分から 南海日日新聞社 ５階会議室