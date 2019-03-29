第25回南海日日旗争奪奄美地区中学サッカー大会

25回南海日日旗争奪奄美地区中学サッカー大会

 

☆期　　日　平成３１年４月２８日（日）・２９日（月）・３０日（火）

☆場　　所　太陽が丘陸上競技場（メイン会場）名瀬運動公園多目的広場・旧工業高校グラウンド

☆参加申込　参加申込書に記入の上、平成３１年４月１７日（水）午後６時までに申し込んで下さい。(チームの写真を添えて)

☆名簿変更　変更がある場合は、平成３1年４月１９日（金）＝監督会＝までに


☆申込先　奄美市名瀬長浜町１０番３号　南海日日新聞社　※営業局販売部

　　　　　　　         TEL０９９７－５３－２１２５（内線１１１）

　　　　　　　         FAX０９９７－５３－１４７５（担当：三井・和田）


　　　　　　　メール→kikaku@nankainn.com （営業局・販売部）

 

＊出場校を紹介します。尚、名簿は本大会以外使用いたしません。申込用紙については、下記よりダウンロードをお願いします。


　大会要項　WORD→　19　南海日日杯中学サッカー大会要項 (1)　　　　　
　　　　　　PDF→19　南海日日杯中学サッカー大会要項 (1)

　
　申込書　EXCEL→19 申込書　　　　　　　　PDF→19 申込書


☆参加料　１チームにつき　　５，０００円（領収書は試合当日、協会の方で準備）

☆保険　スポーツ保険は各チームで加入すること。

☆監督会　平成３１年４月１９日（金）午後６時３０分から　南海日日新聞社　５階会議室