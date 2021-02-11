最優秀賞は「夢おりの郷」　　紬グランプリ

２０２１本場奄美大島紬グランプリと、第３２回本場奄美大島紬原図展・製品化コンテスト「翔（★はばた）けあまみ」、紬従事者の技を競う第２４回地球印協議会の審査が１０日、奄美市名瀬の市産業支援センターであった。紬グランプリでは、龍郷町大勝の「夢おりの郷（★さと）」が最優秀作品賞に当たる鹿児島県知事賞に選ばれた。各作品は１３、１４の両日、一般公開される。

紬グランプリは▽９マルキ以上▽男物▽特殊・新商品・絵羽│など６部門に８６点の出品があり、それぞれ製品の斬新さや市場性、色彩、デザインなどを審査。全部門で最も点数の高かった最優秀作品賞と、各部門の優秀作品賞を選出した。

地球印協議会は８６点の中から図案、染め、締め、加工、織りの５工程別に柄の構成や絣（★かすり）の表現力、色の堅牢（★けんろう）度などを審査した。

翔けあまみは品質向上や消費者ニーズに合った商品づくりが目的。各機屋が商品化した２０２０年の原図コンテスト（奄美群島地域産業振興基金協会主催）入賞作品６点を審査し、上位３点を選出した。

一般公開は１３、１４の両日、午前１０時～午後５時（最終日は午後４時）。１７日午後３時から同会場で表彰式を行う。

入賞者は次の通り。（敬称略）

【本場奄美大島紬グランプリ】▽優秀賞９マルキ以上（奄美市長賞） 興紬商店▽同７マルキ（龍郷町長賞） たけがわ織物▽同５マルキ１３算（伝統的工芸品産業振興協会賞） 興紬商店▽同男物（奄美大島商工会議所会頭賞） 興紬商店▽同復元（奄美群島地域産業振興基金協会理事長賞） 牧絹織物▽特殊・新商品・絵羽（本場奄美大島紬協同組合理事長賞） 興紬商店▽大会賞（本場奄美大島紬協同組合理事長賞） 前田紬工芸４点、奄美織物３点、美紀大島２点、興紬商店、牧絹織物、夢おりの郷

【翔けあまみ】▽最優秀賞（鹿児島県知事賞） 美紀大島▽優秀賞（奄美市長賞） 夢おりの郷▽同（奄美群島地域産業振興基金協会理事長賞） 田畑絹織物

【地球印協議会】▽地球印協議会実行委員会委員長賞（図案） 南祐和▽同（絣締め） 里順一▽同（絣加工） 生田六吉郎▽同（製織） 富山あき子、仰茂子▽同（染色） 金井一人