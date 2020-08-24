電子版を無料公開 あす以降、台風通過まで 南海日日新聞社

　南海日日新聞社は台風８号の接近に伴い、新聞が配達できない地域を考慮し、２５日以降、台風が通過、交通機関が回復するまでの間、電子版紙面を無料公開する。スマートフォンなどで南海日日新聞社の公式アプリを入手。ＩＤとパスワードを入力するだけで全紙面を閲覧できる。ＩＤはｎａｎｋａｉ、パスワードは０９９７０９９７。電子版を申し込んだ場合は、２週間無料で試読できる。https://nankainn-digital.com/digital/南海日日新聞電子版。