大島、総合１０位　全日程を終える　区間順位は９位　県下一周市郡対抗駅伝

第６７回県下一周市郡対抗駅伝競走大会（県、南日本新聞社など主催）の最終日は１９日、南大隅町の根占中学校から鹿児島市役所までの１１区間１１３・４キロであった。日間は日置が５時間５２分４２秒のタイムで優勝し、総合は姶良が３連覇した。大島は６時間９分１３秒のタイムで日間９位。総合は昨年と同じ１０位だった。３区（１１・６キロ）で德丸寛太が区間賞を受賞した。

大島は１区の中田が区間２位で好スタート。２区で９位に落としたが、３区で德丸が区間１位の走りで４位に押し上げた。４区以降はじりじりと順位を下げて１０区で１０位に後退。最終１１区で中村が区間８位の力走で踏んばったが、日間８位の伊佐に３８秒届かなかった。

大島の川元英経監督（４３）は「序盤はチーム全体の調子が上がらず苦しい展開が続いたが、高校生たちの奮闘がチームを盛り上げ、５日間の総合では昨年よりタイムを１７分短縮できた。一方で他のチームのレベルの高さを痛感し、危機感を抱いた。来年に向けて練習内容を見直し、Ｃクラス優勝を目指したい」と話した。

【日間順位】 ①日置５時間５２分４２秒②姶良５時間５４分１７秒③鹿児島５時間５５分５５秒④川薩５時間５８分３５秒⑤出水６時間１分４４秒⑥川辺６時間４分７秒⑦肝属６時間６分６秒⑧伊佐６時間８分３５秒⑨大島６時間９分１３秒⑩曽於６時間１１分５１秒⑪指宿６時間１４分１０秒⑫熊毛６時間１５分３７秒

【総合順位】 ①姶良３０時間５８分１７秒②鹿児島３１時間１分４４秒③日置３１時間２分４秒④川薩３１時間２１分２４秒⑤肝属３１時間２３分３１秒⑥川辺３１時間２５分６秒⑦出水３１時間３４分５０秒⑧曽於３１時間５０分２０秒⑨指宿３２時間２分１２秒⑩大島３２時間２６分２１秒⑪伊佐３２時間３３分５１秒⑫熊毛３２時間４２分１秒

【区間順位】▽１区（１０キロ） ①山内（日置）３０分３秒＝区間新②中田紫音（大島）３０分４２秒③新山（鹿児島）３０分４９秒▽２区（９・１キロ） ①平八重（鹿児島）２８分４６秒＝区間新②内（川薩）２８分５５秒③高尾（姶良）２８分５９秒⑫西島礼朗（大島）３０分４７秒▽３区（１１・６キロ） ①德丸寛太（大島）３５分０秒②淵之上（川薩）３５分９秒③中橋（出水）３５分４５秒 ▽４区（１０キロ） ①高塚（川薩）３１分２１秒②原水（姶良）３１分３６秒③西元（鹿児島）３２分７秒⑦吉隆之輔（大島）３２分４２秒▽５区（１２・４キロ）①三垣（日置）３７分４５秒＝区間新②柴田（鹿児島）３８分４０秒③永谷（姶良）３９分３０秒⑪永里剛城（大島）４１分２６秒▽６区（８・７キロ） ①内山（出水）２６分４６秒＝区間新②弓削（鹿児島）２７分０秒＝区間新③雪丸（川辺）２７分２７秒⑧久宝真（大島）２８分８秒▽７区（８・６キロ） ①山脇（鹿児島）２７分１秒②久留（川薩）２７分５秒③松永（姶良）２７分７秒⑦古庄孝基（大島）２８分３秒▽８区（８・７キロ） ①大重（日置）２７分７秒＝区間新②濱崎（鹿児島）２７分２８秒＝区間新③中木原（川辺）２７分５４秒⑪川上楓人（大島）２８分５６秒▽９区（１１・２キロ） ①出木場（日置）３４分１秒＝区間新②南雲（鹿児島）３４分２５秒＝区間新③軸屋（姶良）３５分７秒＝区間新⑫登山幸一（大島）３７分５１秒▽１０区（１４・８キロ） ①中村（姶良）４３分３１秒＝区間新②飛松（日置）４４分３秒＝区間新③曽木（川薩）４５分３９秒⑫國島毅（大島）４８分１８秒▽１１区（８・３キロ） ①ギシア（姶良）２５分１３秒②中元（出水）２６分１６秒③出口（鹿児島）２６分２０秒⑧中村康明（大島）２７分２０秒