大島３回戦へ、喜界敗れる　全国高校野球鹿児島大会

力投する大島の泊＝１２日、鹿児島市の鴨池市民球場

力投する大島の泊＝１２日、鹿児島市の鴨池市民球場

　第１００回全国高校野球選手権記念鹿児島大会（県高校野球連盟など主催）は１２日、鹿児島市の県立鴨池、鴨池市民両球場で２回戦計５試合があり、奄美勢は、大島が３回戦に勝ち進んだ。喜界は武岡台に７－２で敗れた。１３日は県立鴨池、鴨池市民両球場で、１２日に雷のため順延となった鹿児島南―川内商工戦を含む２回戦計７試合があり、沖永良部が蒲生と対戦する。

　　◇２回戦（鴨池市民）

錦江湾

　　０００００００｜０

　　２０４０００1Ｘ｜７

大島

　　　　（七回コールド）

（錦）大竹野、角―中原

（大）泊―求

▽二塁打　笹平（錦）泊２、田尾（大）

錦21２０３３１１０３４

　打安点振球犠盗併失残

大2511６２５３２１０８

　【評】大島は初回、松野の四球を足掛かりに敵失と池田の左飛で２得点。三回には敵失や死球、池田と田尾の安打で４点を追加。七回には投手泊が二塁打で１点を加えて７―０とし、コールド勝ち。三塁に進まれる場面もあったが、野手陣が踏ん張り泊を支えた。

五回表、ヒッティングを決めて出塁する喜界の幸得＝１２日、鹿児島市の県立鴨池球場

五回表、ヒッティングを決めて出塁する喜界の幸得＝１２日、鹿児島市の県立鴨池球場

　　◇同（県立鴨池）

喜界

００００１００１０｜２

２００２１２００×｜７

武岡台

（喜）竹下―戸内

（武）宮田、水口―下別府

▽三塁打　檢校、宮田（武）▽二塁打　萩原（武）

喜28５２10５４０１１８

　打安点振球犠盗併失残

武3112７２４５２０２９

　【評】喜界は４点を追う五回、２死から幸得が左前打で出塁。生田の四球、米田の適時打と続き、１点を返した。しかし、その裏に１失点、六回には３安打や犠打で２失点。七回には死球で出た米田康が暴投と竹下の犠飛で生還したが、相手に迫るには到らなかった。

　【その他の試合】▽２回戦　指宿商業３―１鹿屋工業、種子島中央１―０出水商業、鹿児島商業７―５国分

　【きょうの試合】

　○…県立鴨池…○

９時　国分中央―枕崎

１１時　川内―串良商業・霧島

１３時　沖永良部―蒲生

１５時　川内商工―鹿児島南

　○…鴨池市民…○

９時半　尚志館―鹿児島高専

１１時５０分　屋久島―鹿屋中央

１４時１０分　薩摩中央―鹿児島情報

 