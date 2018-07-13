大島３回戦へ、喜界敗れる　全国高校野球鹿児島大会

第１００回全国高校野球選手権記念鹿児島大会（県高校野球連盟など主催）は１２日、鹿児島市の県立鴨池、鴨池市民両球場で２回戦計５試合があり、奄美勢は、大島が３回戦に勝ち進んだ。喜界は武岡台に７－２で敗れた。１３日は県立鴨池、鴨池市民両球場で、１２日に雷のため順延となった鹿児島南―川内商工戦を含む２回戦計７試合があり、沖永良部が蒲生と対戦する。
◇２回戦（鴨池市民）
錦江湾
０００００００｜０
２０４０００1Ｘ｜７
大島
（七回コールド）
（錦）大竹野、角―中原
（大）泊―求
▽二塁打 笹平（錦）泊２、田尾（大）
錦21２０３３１１０３４
打安点振球犠盗併失残
大2511６２５３２１０８
【評】大島は初回、松野の四球を足掛かりに敵失と池田の左飛で２得点。三回には敵失や死球、池田と田尾の安打で４点を追加。七回には投手泊が二塁打で１点を加えて７―０とし、コールド勝ち。三塁に進まれる場面もあったが、野手陣が踏ん張り泊を支えた。
◇同（県立鴨池）
喜界
００００１００１０｜２
２００２１２００×｜７
武岡台
（喜）竹下―戸内
（武）宮田、水口―下別府
▽三塁打 檢校、宮田（武）▽二塁打 萩原（武）
喜28５２10５４０１１８
打安点振球犠盗併失残
武3112７２４５２０２９
【評】喜界は４点を追う五回、２死から幸得が左前打で出塁。生田の四球、米田の適時打と続き、１点を返した。しかし、その裏に１失点、六回には３安打や犠打で２失点。七回には死球で出た米田康が暴投と竹下の犠飛で生還したが、相手に迫るには到らなかった。
【その他の試合】▽２回戦 指宿商業３―１鹿屋工業、種子島中央１―０出水商業、鹿児島商業７―５国分
【きょうの試合】
○…県立鴨池…○
９時 国分中央―枕崎
１１時 川内―串良商業・霧島
１３時 沖永良部―蒲生
１５時 川内商工―鹿児島南
○…鴨池市民…○
９時半 尚志館―鹿児島高専
１１時５０分 屋久島―鹿屋中央
１４時１０分 薩摩中央―鹿児島情報