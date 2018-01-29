大島８位　Ｂクラス守る　県地区対抗女子駅伝

第３１回鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会（県、県教育委員会、ＭＢＣ南日本放送主催）は２８日、霧島市隼人運動場を発着点に６区間２１・０９７５㌔のコースであった。大島地区は１時間１５分０秒で総合８位に入り、Ｂクラスを死守した。姶良地区が１時間１０分３秒で１８年ぶりの優勝を飾った。

競技は午前１０時スタート。天候は曇り、気温は７度前後というコンディションでレースは進んだ。沿道には多くの地域住民や各地区の応援団が繰り出し、選手たちに声援を送った。

大島地区は１区・平島美来（鳳凰高２年、赤木名中出身）、２区・加藤美友（瀬戸内徳洲会病院、古仁屋中出身）、３区・川元結愛（金久中３年）、４区・中夢子（鳳凰高２年、犬田布中出身）、５区・野竹ゆめみ（赤木名中３年）、６区・久保愛結美（鹿児島銀行、金久中出身）が出走した。

レースは１区・平島が区間６位の好スタート。２区・加藤で順位を９位に下げたものの、３区・川元が順位を維持し、４区・中で一つ順位を上げて８位に浮上。５区・野竹、６区・久保が前を追い７位の熊毛に６秒差まで迫る力走で総合８位を確保した。

全体では１区から飛び出した姶良がその後は独走。２位以下を引き離してゴールした。

【総合】①姶良１時間１０分３秒②鹿児島１時間１１分５７秒③肝属１時間１２分１０秒④出水１時間１２分４２秒⑤曽於１時間１２分４７秒⑥日置１時間１４分０秒⑦熊毛１時間１４分５４秒⑧大島１時間１５分０秒⑨川薩１時間１５分２６秒⑩指宿１時間１７分２７秒⑪伊佐１時間１８分１５秒⑫川辺１時間１８分３８秒

【区間】▽１区（４㌔） ①平田（姶良）１２分５７秒⑥平島（大島）１３分３９秒▽２区（３㌔） ①立山（姶良）９分５２秒⑩加藤（大島）１１分９秒▽３区（３㌔） ①小代崎（肝属）９分３４秒⑦川元（大島）１０分３０秒▽４区（４・０７３㌔） ①堀口あずき（曽於）１３分９秒⑧中（大島）１４分３９秒▽５区（３㌔） ①堀口ゆず（曽於）１０分６秒③野竹（大島）１０分３４秒▽６区（４・０２４５㌔） ①原田（肝属）１３分１５秒⑧久保（大島）１４分２９秒