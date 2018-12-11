島内外から１２７人参加　奄美大島チャレンジサイクリング

国内有数の長距離自転車イベント「奄美大島チャレンジサイクリング２４０Ｋ」（同実行委員会主催）は９日、奄美大島であった。２４０キロ、１６０キロ、９０キロ、５０キロの４部門があり、島内外から計１２７人が参加して、９９人が完走した。島内をほぼ１周する２４０キロ部門のトップは木村純気さん（２０）＝鹿児島＝で７時間２０分３０秒。奄美勢トップは朝山興人さん（３２）＝奄美市名瀬＝で７時間３３分２８秒だった。
当日は天候などの影響で５０キロを除く３コースの距離が４０キロ短く変更された。
|2018年12月11日
|天気予報
（名瀬）
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確率
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国内有数の長距離自転車イベント「奄美大島チャレンジサイクリング２４０Ｋ」（同実行委員会主催）は９日、奄美大島であった。２４０キロ、１６０キロ、９０キロ、５０キロの４部門があり、島内外から計１２７人が参加して、９９人が完走した。島内をほぼ１周する２４０キロ部門のトップは木村純気さん（２０）＝鹿児島＝で７時間２０分３０秒。奄美勢トップは朝山興人さん（３２）＝奄美市名瀬＝で７時間３３分２８秒だった。
当日は天候などの影響で５０キロを除く３コースの距離が４０キロ短く変更された。