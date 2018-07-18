徳之島、沖永良部１６強逃す　全国高校野球鹿児島大会

第１００回全国高校野球選手権記念鹿児島大会（県高校野球連盟など主催）は１７日、鹿児島市の県立鴨池、鴨池市民両球場で３回戦計６試合があった。奄美勢は沖永良部、徳之島ともに敗れて１６強進出を逃した。１８日は両球場で３回戦の残り計４試合がある。

◇３回戦（鴨池市民）

川内

２２１０２００８｜15

００００１０１０｜２

沖永良部

（八回コールド）

（川）富濵、祝迫、松永―楠元、大山蒼

（沖）池野、立津―南山

▽本塁打 祝迫（川）▽三塁打 新山（川）福（沖）▽二塁打 松永（川）

川3714９３７３７１０８

打安点振球犠盗併失残

沖24４２４６３００５７

【評】沖永良部は７点を追う五回裏、立津の四球を足掛かりに勝間、中山の犠打と平の中前打で１点を返した。七回には福が右翼線へ三塁打を放ち、２死から３者連続死四球の押し出しで加点したが、反撃もここまで。八回に打者一巡の猛攻を受け８点を奪われて力尽きた。

◇同（県立鴨池）

薩南工業

００００１１００１｜３

０００００００００｜０

徳之島

（薩）柳元―迫

（徳）友野、仁礼―太良優

▽二塁打 柳元、菊永（薩）

薩31９３３３５００１９

打安点振球犠盗併失残

徳30４０６２０３１１５

【評】徳之島は初回、敵失で出塁した盛勝が二盗し、太良優の左前打で本塁を狙ったが憤死。七回にも盛勝が中前打で出塁して二盗を決めたが、後続を断たれた。守っては友野と仁礼の継投で３失点に抑えたが、相手投手に要所を抑えられて得点できず、３回戦で涙をのんだ。

【その他の試合】▽３回戦 鹿児島南３―２尚志館、鹿屋中央３―２鹿児島情報、武岡台１―０（延長十回）国分中央、鹿屋農業９―２（七回コールド）鶴丸

【きょうの試合】

○…県立鴨池…○

１０時 鹿児島玉龍―吹上

１２時半 樟南―鹿児島水産

○…鴨池市民…○

１０時 樟南―鹿児島水産

１２時半 指宿―加治木工業