徳之島１２安打の猛攻で３回戦へ　全国高校野球鹿児島大会

第１００回全国高校野球選手権記念鹿児島大会（県高校野球連盟など主催）は１４日、鹿児島市の県立鴨池、鴨池市民両球場で２回戦計６試合があり、奄美勢は徳之島が３回戦に勝ち進んだ。１５日は県立鴨池、鴨池市民両球場で２回戦計６試合がある。

◇２回戦（鴨池市民）

鶴翔

０００００｜０

６１１３×｜11

徳之島

（五回コールド）

（鶴）大田、坂上―杉山

（徳）仁礼―太良優

▽三塁打 太良優、米谷、加（徳）▽二塁打 米谷、瀧、福田（徳）

鶴16２０５２００００３

打安点振球犠盗併失残

徳231210０３１３１０４

【評】徳之島は初回、先頭の福田から６者連続安打などで大量６点を奪った。二回は太良の適時打、三回は加と福田の長打などで加点。四回にも盛の安打で２死一塁から米谷、瀧の長打などで３点を加えた。主戦の仁礼は被安打２の好投。野手も無失策で援護し相手の反撃を封じ込めた。

【その他の試合】▽２回戦 鶴丸１０―９川辺、鹿屋農業５―２ラ・サール、鹿児島９―０（七回コールド）明桜館、薩南工業４―２池田、吹上１８―０（五回コールド）市来農芸・鹿児島東・開陽・特別支援・加世田常潤・串木野

【きょうの試合】

○…県立鴨池…○

９時半 出水工業―鹿屋

１１時５０分 頴娃―指宿

１４時１０分 加治木工業―神村学園

○…鴨池市民…○

９時半 伊集院―鹿児島玉龍

１１時５０分 鹿児島水産―出水

１４時１０分 樟南―曽於