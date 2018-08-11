朝日が相撲団体制す/個人は濱口（朝日）Ｖ /九州中学校体育

２０１８年度九州中学校体育大会（九州中学校体育連盟など主催）は１０日までに、熊本県などで相撲、柔道、陸上があった。奄美勢は相撲の団体で朝日が優勝。個人も朝日の濱口颯翔（３年）が制し、３位に朝日の西加陽斗（同）が入賞した。
陸上は女子低学年８０㍍障害で朝日の渡夢葉が５位入賞した。柔道は男女の個人戦があり、奄美勢は初戦で涙をのんだ。
■相撲■
（熊本県民総合運動公園相撲場）
【団体】▽準々決勝 朝日３―０北方学園（宮崎）
濱口颯翔＝押し出し＝甲斐、栄龍征＝押し出し＝山本、西加陽斗＝寄り切り＝甲斐
▽同 北方（佐賀）３―０赤木名
江頭＝寄り切り＝手島翔空、東島＝寄り倒し＝松元羅衣矩、孫城＝押し出し＝當和弥
▽準決勝 朝日２―１宇土鶴城
濱口颯翔＝押し出し＝本田、川副＝掬い投げ＝栄龍征、西加陽斗＝掬い投げ＝草野
▽決勝 朝日３―０北方
濱口颯翔＝寄り切り＝江頭、栄龍征＝上手投げ＝東島、西加陽斗＝押し出し＝孫城
【個人】▽決勝トーナメント１回戦 西加陽斗（朝日）＝押し出し＝バックオフアーサー桂（福岡・宇美）、濱口颯翔（朝日）＝寄り切り＝長村（長崎・田平）、伊藤（福岡・福島）＝足取り＝栄龍征（朝日）▽準々決勝 西加陽斗＝押し出し＝山下（熊本・佐敷）、濱口颯翔＝寄り切り＝本田（熊本・宇土鶴城）▽準決勝 川副（熊本・宇土鶴城）＝寄り切り＝西加陽斗、濱口颯翔＝突き落とし＝伊藤（福岡・福島）
▽決勝 濱口颯翔＝送り出し＝川副（熊本・宇土鶴城）
■陸上■
（佐賀県総合運動場）
【女子】▽低学年８０㍍障害 ⑤渡夢葉（朝日）１２秒３６
■柔道■
（鹿児島アリーナ）
【男子個人】〈５５㌔級〉１回戦 古賀（芦刈）＝合わせ技＝岩元魁里（金久）
【女子個人】〈６３㌔級〉１回戦 二宮（挾間）＝内股＝中田舞（金久）