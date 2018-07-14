沖永良部が３回戦へ 　徳之島きょう鶴翔と対戦 　全国高校野球鹿児島大会

第１００回全国高校野球選手権記念鹿児島大会（県高校野球連盟など主催）は１３日、鹿児島市の県立鴨池、鴨池市民両球場で２回戦計７試合があり、奄美勢は沖永良部が３回戦に勝ち進んだ。１４日は県立鴨池、鴨池市民両球場で２回戦計６試合があり、徳之島が鶴翔と対戦する。
◇２回戦（県立鴨池）
沖永良部
２２０００２１１３｜11
００２０００１０２｜５
蒲生
（沖）立津、池野―南山
（蒲）前本、村山―内山
▽三塁打 中村、東（沖）▽二塁打 東、中村、南山（沖）遠藤（蒲）
沖4112９４５２５１５10
打安点振球犠盗併失残
蒲4012２12３０２０４11
【評】沖永良部は初回、東、中村、武元の長短３安打で２得点した。二回には中山、平、東の３連打で満塁とし、南山の適時打で２点を追加。六回以降、毎回得点して試合の主導権を握った。守っては立津、池野の投手陣が走者を背負いながらも粘り強く投げ、逆転を許さなかった。
【その他の試合】▽２回戦 国分中央２―０枕崎、川内１０―０（六回コールド）串良商業・霧島、鹿児島南５―３川内商工、尚志館１１―１（五回コールド）鹿児島高専、鹿屋中央１８―１（五回コールド）屋久島、鹿児島情報１０―１（七回コールド）薩摩中央
【きょうの試合】
○…県立鴨池…○
９時半 鶴丸―川辺
１１時５０分 ラ・サール―鹿屋農業
１４時１０分 鹿児島―明桜館
○…鴨池市民…○
９時半 薩南工業―池田
１１時５０分 徳之島―鶴翔
１４時１０分 鹿児島東・開陽・市来農芸・特別支援・加世田常潤・串木野―吹上