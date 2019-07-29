神村学園、２年ぶり高校野球鹿児島大会Ｖ

第１０１回全国高校野球選手権鹿児島大会（県高校野球連盟など主催）は２８日、鹿児島市の平和リース球場（県立鴨池球場）で決勝があった。面縄中出身の田中大陸（２年）が所属する第１シードの神村学園が第８シードの鹿屋中央を５―３で下して２年ぶり５度目の優勝を果たした。神村学園は８月６日に兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開幕する全国大会に出場する。
鹿屋中央には喜界中出身の伊地知克哉（３年）が二塁手として出場。四回に左前打を放ち、盗塁も決めた。
|2019年07月29日
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第１０１回全国高校野球選手権鹿児島大会（県高校野球連盟など主催）は２８日、鹿児島市の平和リース球場（県立鴨池球場）で決勝があった。面縄中出身の田中大陸（２年）が所属する第１シードの神村学園が第８シードの鹿屋中央を５―３で下して２年ぶり５度目の優勝を果たした。神村学園は８月６日に兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開幕する全国大会に出場する。
鹿屋中央には喜界中出身の伊地知克哉（３年）が二塁手として出場。四回に左前打を放ち、盗塁も決めた。