笠利が連覇飾る　　奄美市地区対抗駅伝

第５１回成人祝賀奄美市地区対抗駅伝競走大会（奄美市、市教育委員会、市体育協会主管）は１４日、同市名瀬の奄美市役所前を発着点に２０区間４２・１９５㌔のコースであり、笠利が２連覇を飾り、躍進賞は金久が獲得した。沿道には市民が詰め掛け、力走する選手に声援を送った。

大会は８地区の対抗であり、小学生―一般の１６０人が出場。名瀬小学校体育館で行われた開会式では住用地区の１４区走者の上村直選手（３９）が「仲間との絆である襷（たすき）胸に、沿道の皆さんの応援を力にして最後まで走り抜くことを誓います」と宣誓した。

レースは金久が序盤リードするが、３区で上方が３位から先頭に立ち、８区では２位の笠利が１位に躍り出ると、その後は独走し、２位の上方に３分９秒差をつけてゴールした。３位の下方は８区で順位を４位から３位に上げ、順位を維持した。金久は９区で４位と後退するものの、順位をキープし、昨年よりタイムを６分４９秒縮め躍進賞に輝いた。

今大会は大会規定で９、１７区は繰り上げスタートを行った。

躍進賞・金久の川元英経監督（４１）「それぞれの区間で選手たちが全力で頑張った結果。来年は順位も上げていきたい」

【総合】▽順位 ①笠利２時間２３分３２秒②上方２時間２６分４１秒③下方２時間２６分５９秒④金久２時間３７分３７秒⑤古見方２時間４０分２９秒⑥奄美２時間４１分４６秒⑦伊津部２時間４５分０秒⑧住用２時間４５分２９秒

【区間賞】１区（小学女子１・３㌔）深瑛里（金久）４分４２秒▽２区（中学女子１・７㌔）野竹ゆめみ（笠利）５分２９秒▽３区（小学男子１・６㌔）山元獅土（上方）４分５３秒、大山倖汰（笠利）５分２４秒、久野耀大（下方）５分２９秒＝以上区間新▽４区（小学女子１・１㌔）渡埜々花（上方）４分４秒▽５区（一般男子３・２㌔）吉隆之輔（上方）９分５０秒▽６区（一般・高校女子１・７㌔）上園田ゆき乃（奄美）６分４秒▽７区（中学男子２・０㌔）中田紫音（上方）６分２５秒＝区間新▽８区（一般・高校男子３・３㌔）池田勇建（笠利）１０分２０秒▽９区（一般・高校男子３・４㌔）中村明（笠利）１０分４６秒▽１０区（小学女子１・０㌔）深莉乃（金久）３分３４秒▽１１区（５０歳代男子１・２㌔）備博典（上方）３分５０秒▽１２区（一般・高校女子１・０㌔）牧野ゆり（笠利）３分５６秒▽１３区（中学女子１・１㌔）大山菜々花（笠利）３分４４秒▽１４区（一般男子３・１㌔）岸田賢吾（下方）９分１８秒＝区間新▽１５区（小学男子１・７㌔）三浦琉生（伊津部）宗清将才也（笠利）６分１７秒▽１６区（中学男子３・２㌔）徳丸寛太（上方）１０分２３秒▽１７区（中学男子３・１㌔）松元聖真（笠利）１０分４０秒▽１８区（小学男子１・７㌔）長谷川蒼大（笠利）６分２秒▽１９区（一般・高校男子３・１㌔）栄友次郎（笠利）９分５８秒▽２０区（４０歳代男子）岸田幸介（下方）８分２９秒