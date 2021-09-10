吉峯さん、栫さんら最優秀　一村スケッチコン、応募１２０７点

子どもたちが奄美の自然や生活を描く「第１１回田中一村記念美術館スケッチコンクール」の審査結果が９日、発表された。入賞は１６点。最優秀賞に当たる奄美パーク開園２０周年記念田中一村記念美術館賞には吉峯八輝さん（手花部小２年）、栫虹晴さん（小宿小４年）、大冨釈花さん（同５年）、福﨑心結さん（朝日中３年）が選ばれた。１８日から奄美市笠利町の同館企画展示室で作品展がある。観覧無料。

今年は奄美群島内の小、中学校９２校から１２０７点の応募があり、３３６人が入選した。

主催者は「今年は世界自然遺産に登録されたこともあり、奄美群島の自然や人々の営みなどをテーマにした作品が多く、対象をよく観察しながら構図や彩色を工夫した個性豊かな作品が数多く見られた。どの作品からも子どもたちの豊かな感性や奄美群島の魅力を感じることができ、絵に描かれた想いがよく伝わってくる」と総評した。

作品展は２６日まで。午前９時～午後６時（最終入館は午後５時３０分）。１８日に予定していた授賞式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

最優秀賞以外の入賞者は次の通り。（敬称略）

【小学１・２年の部】▽大島教育事務所賞 鈴木幸太朗（龍郷２年）▽優秀賞 常仁之助（馬根２年）元優誠（奄美２年）

【小学３・４年の部】▽大島教育事務所賞 福元希乃花（古仁屋３年）▽優秀賞 渡瀬ゆり（朝日３年）荒田海冴（内城３年）

【小学５・６年の部】▽大島教育事務所賞 橋来知（伊仙６年）▽優秀賞 亘結衣（和泊６年）山口大虎（戸口６年）

【中学の部】▽大島教育事務所賞 吉田里梨（大川２年）▽優秀賞 井口響（朝日３年）大冨楽登（小宿２年）