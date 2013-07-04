野元君（伊仙小１年）が最優秀賞　「家庭の日」作品展　県、県青少年育成県民会議

【鹿児島総局】県と県青少年育成県民会議は１日、２０２２年度「家庭の日」絵画・ポスター・標語作品展の入賞作品を発表した。奄美からは絵画の部で野元壱心君（伊仙小１年）の作品「パパはとびばこ」が最優秀賞に輝くなど、１２人が入賞した。

県内の小、中学校などから絵画・ポスターの部に延べ３９９校２３４８点、標語の部に２５２校１万４９８４点の応募があり、絵画・ポスターで９３点、標語で５２点を選定した。

野元君の作品について審査員は「お父さんを跳び箱にして兄弟で代わる代わる楽しむ様子が生き生きと描かれている。青い絵の具の背景に所々残った余白も動きを感じさせる」などと講評した。

優良賞以上の作品は今後、鹿児島、霧島、奄美の３市で展示する。奄美市では県奄美パークで来年２月１８～２３日、県立奄美図書館で同２５日～３月２日に展示予定。

野元君以外の入賞者は次の通り。（敬称略）

【絵画】▽優良賞 鈴木誠大（秋名小３年）渕脇碧（喜界中２年）小山光（喜界中３年）▽努力賞 牧龍飛（秋名小６年）岩松麻央（喜界中３年）

【ポスター】▽優秀賞 満重環子（面縄小６年）▽優良賞 松元藍来（喜界中２年）

【標語】▽優秀賞 志垣結太（鹿浦小３年）▽優良賞 桑畑和乎（鹿浦小２年）德田結衣（和泊中３年）▽努力賞 青山晴空（与論小４年）