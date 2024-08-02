龍郷町議選開票結果（定数10）

＝8月25日午後8時25分、町選管確定＝

当４３５ 前島 克幸６６

当４２３ 前田 豊成６７

当３８８ 伊集院 巖６７

当３７４ 圓山 和昭４６

当３３５ 隈元 已子７０

当２９６ 德永 義郎６３

当２８６ 得田 要一７２

当２７４ 久保 誠６８

当２５１ 長谷場洋一郎６６

当２１７ 平岡 馨６５

２１３ 髙橋研太郎６０無現

２１１ 中田 留弘６４無新

和泊町議選開票結果（定数12）

＝8月25日午後9時33分、町選管確定＝

当３７６ 市来 武次３９

当３５２ 中田 隆洋４７

当３４８ 東 弘明７３

当３３４ 島田 浩樹４２

当３１７ 松村 絹江７１

当３０３ 山口明日香２９

当２５５ 永野 利則７３

当２４９ 喜井 和夫６３

当２４７ 川間 哲志５３

当２２６ 中村むつ子６０

当２１９ 池田 正一５７

当２０９ 桂 弘一６７

１９８ 児玉 実隆７０無現

１４８ 大塚 孝之５５無新

知名町議選開票結果（定数12）

＝8月25日午後9時55分、町選管確定＝

当４３７ 長山 美香５０

当３９４ 西 文男６１

当３６３ 外山 利章５２

当３６０ 髙風勝一郎６４

当３０８ 根釜昭一郎５８

当２８４ 川畑 光男７０

当２１３ 福川 勝久４０

当２１１ 福井源乃介６３

当１８４ 原崎 幸雄６１

当１７８ 西 吉信６２

当１７３ 田尻 博樹４４

当１７１ 窪田 仁６３

１２６ 城村 誠５５無現

与論町議選開票結果（定数10）

＝8月25日午後10時15分、町選管確定＝

当４８４ 池田 理恵４２

当４４０ 吉田 勉６８

当３２４ 髙田 豊繁７２

当２７１ 原 栄徳６５

当２６１ 吉田 剛４２

当２４０ 遠山 勝也６８

当２３２ 沖野 一雄６９

当２２３ 大田 英勝７３

当２１９ 川内 恵司６７

当１７６ 林 敏治６６

１６５ 林 隆寿７３無現

１６３ 喜山 康三７４無現

１２７ 南 有隆５３無現

７５ 林 平八郎６８無新