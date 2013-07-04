コロナ以前の８割に回復　関東・関西から来訪急増　２２年入り込み・入域客　奄美群島

県大島支庁は２７日、２０２２年の奄美群島への入り込み・入域客数を発表した。入り込み客は６８万５９４４人で前年比１２万９２２８人（２３・２％）増、入域客は５３万６２２０人で同１１万８８８０人（２８・５％）増。２０年以降は新型コロナウイルス感染症の影響で低迷していたが、２２年は過去最多を記録した１９年比で８割ほどまで回復。関東・関西からの入域客が大きく増加した。

入り込み客は、奄美群島外から奄美各島に入った人（入域客）と群島内で移動した人の合算。入り込み客は１９年に過去最多８９万１３５１人を記録した後、２０、２１年はコロナ禍で５０万人台と低迷した。２２年は国や県の観光需要喚起策「全国旅行支援」「今こそ鹿児島の旅」の効果などで増加したとみられる。

島別の入り込み客は奄美大島４１万４７９８人（前年比２５・２％増）、喜界島４万３７７２人（同１３・７％増）、徳之島１０万９９１４人（同２０・９％増）、沖永良部島６万５８４５人（同１８・１％増）、与論島５万１６１５人（同２８・６％増）だった。

入域客を出発地別でみると、鹿児島３０万８０６９人（前年比１９・５％増）、関東８万３４５６人（同４５・０％増）、関西７万２８６１人（同４９・２％増）、沖縄５万２３７４人（同３９・７％増）、福岡１万８３２０人（同２０・７％増）だった。