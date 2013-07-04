奄美は３２６人　県全体４８４３人　新型コロナ

県と鹿児島市は２４日、新たに４８４３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。１８日（４９４８人）に次いで過去２番目に多かった。奄美群島在住の感染者は全１２市町村で計３２６人（１０歳未満から９０歳以上の男女）だった。

奄美在住の新規感染者は、奄美市１３０人、徳之島町３４人、瀬戸内町３２人、伊仙町２７人、知名町２１人、和泊町１７人、龍郷町１６人、大和村、天城町、与論町が各１２人、喜界町１１人、宇検村２人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市１９７７人、薩摩川内市３４９人、南九州市２６２人、鹿屋市２５２人など。県外は２８人だった。

年代別では１０歳未満が７３６人で最多。次いで４０代６８４人、３０代６４７人、１０代５７１人、２０代５２４人、６０代５０５人、５０代５０４人、７０代３３７人、８０代２１８人、９０歳以上１１７人の順に多かった。

感染者の累計は２３万５９３６人。２２日現在、医療機関に６６５人が入院し、１４０７人が宿泊療養、３万１０５９人が自宅待機している。重症者は１３人で、酸素投与が必要な中等症者は１１０人。

また県は２４日、感染者６人の死亡を公表し、死者の累計は３８１人となった。