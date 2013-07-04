奄美は８０人　県全体は１８５８人　新型コロナ

県と鹿児島市は１０日、新たに１８５８人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。このうち、みなし陽性（疑似症患者）は３４人。奄美群島在住の感染者は宇検村以外の１１市町村で計８０人（１０歳未満から９０歳以上の男女）だった。

奄美在住の新規感染者は、奄美市３７人、徳之島町１２人、天城町６人、与論町５人、瀬戸内町と和泊町が各４人、喜界町、伊仙町、知名町が各３人、大和村２人、龍郷町１人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市５９０人、霧島市３７８人、姶良市２８８人、鹿屋市８５人など。県外は６人だった。

年代別では１０歳未満が３１１人で最多。次いで４０代が２７２人、１０代２６３人、３０代２３９人、５０代１９７人、２０代１８８人、６０代１４７人、７０代１１５人、８０代７９人、９０歳以上４７人の順に多かった。

感染者の累計は２８万３４０人。９日現在、医療機関に４５７人が入院し、４９９人が宿泊療養、１万３０３人が自宅療養している。重症者は８人で、酸素投与が必要な中等症者は９４人。

また県は１０日、感染者６人の死亡を公表し、死者の累計は４９２人となった。