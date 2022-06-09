奄美１０市町７６人　県全体は４０５人　新型コロナ

県と鹿児島市は９日、新たに４０５人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。奄美群島在住者は１市９町で７６人だった。

奄美在住の新規感染者は奄美市２０人（１０歳未満から８０代の男女）、徳之島町１４人（１０歳未満から９０歳以上の男女）、喜界町１２人（１０歳未満から９０歳以上の男女）、伊仙町１０人（１０歳未満から６０代の男女）、和泊町６人（１０代から９０歳以上の男女）、天城町５人（１０歳未満と９０歳以上の男女）、与論町５人（２０代から５０代の男女）、知名町２人（５０代女性と８０代男性）、瀬戸内町１人（１０歳未満男性）、龍郷町１人（１０歳未満男性）。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市１８９人、霧島市３３人、鹿屋市３１人など。県外は７人だった。

県は同日、いちき串木野市の事業所でクラスター（感染者集団）が発生したと発表。また、霧島市の４０代女性が療養期間終了後に再度感染したと公表した。再陽性者は県内２１例目。

感染者の累計は８万６３４９人。８日現在、医療機関に１４６人が入院し、４０６人が宿泊療養、２３７１人が自宅待機中。酸素投与が必要な中等症者は１４人。