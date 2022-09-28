奄美１５４人　県全体は２２８３人　新型コロナ

【鹿児島総局】県と鹿児島市は７日、新たに２２８３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。このうち、みなし陽性（疑似症患者）は３２人。奄美群島在住の感染者は宇検村を除く１１市町村で計１５４人（１０歳未満から９０歳以上の男女）だった。

奄美在住の新規感染者は、奄美市７７人、大和村１３人、徳之島町と与論町が各１１人、天城町１０人、龍郷町８人、和泊町７人、知名町６人、喜界町５人、瀬戸内町４人、伊仙町２人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市７５８人、霧島市２４４人、姶良市２４３人、鹿屋市１０８人など。県外は１人だった。

年代別では１０歳未満が３７１人で最多。次いで４０代３２５人、３０代３１５人、１０代２７９人、２０代２３４人、５０代２３０人、６０代１８３人、７０代１４６人、８０代１２３人、９０歳以上７７人の順に多かった。

感染者の累計は２７万４６０４人。６日現在、医療機関に５３４人が入院し、９１９人が宿泊療養、１万８５４１人が自宅療養している。重症者は８人で、酸素投与が必要な中等症者は１０１人。

また県は７日、感染者２人の死亡を公表し、死者の累計は４７２人となった。