奄美２９２人　県全体は４７４７人　新型コロナ

県と鹿児島市は２０日、新たに４７４７人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。新規感染者が４千人を上回るのは４日連続。奄美群島在住の感染者は全１２市町村で計２９２人（１０歳未満から９０歳以上の男女）だった。

奄美在住の新規感染者は、奄美市９２人、徳之島町４６人、伊仙町２９人、和泊町２８人、瀬戸内町２４人、龍郷町１７人、天城町１６人、知名町１５人、大和村９人、与論町８人、宇検村と喜界町が各４人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市１９４８人、霧島市４２３人、姶良市３２５人、薩摩川内市２６１人など。県外は５７人だった。

年代別では３０代が６５７人で最多。次いで１０歳未満６４７人、４０代６４１人、１０代６３８人、２０代６１６人、５０代５４９人、６０代４５４人、７０代２９４人、８０代１６１人、９０歳以上９０人の順に多かった。

感染者の累計は２１万９０７４人。１９日現在、医療機関に７３０人が入院し、１３５７人が宿泊療養、３万１７７５人が自宅待機している。重傷者は１０人で、酸素投与が必要な中等症者は１０７人。また県は２０日、感染者４人の死亡を発表し、死者の累計は３４６人となった。