奄美３５２人　県内は２日連続３千人超　新型コロナ

県と鹿児島市は１４日、新たに３４８６人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。感染者が３千人を超えたのは２日連続。奄美群島在住の感染者は全１２市町村で計３５２人（１０歳未満から９０歳以上）だった。

奄美在住の新規感染者は奄美市１５４人、喜界町３３人、和泊町３０人、伊仙町２７人、徳之島町２２人、天城町２０人、知名町１６人、宇検村１５人、瀬戸内町１２人、龍郷町９人、与論町８人、大和村６人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市１４６２人、霧島市２２６人、姶良市２１８人、薩摩川内市１７５人など。県外は４６人だった。

年代別では１０歳未満が５９３人で最も多く、３０代５１９人、４０代４６４人、１０代４６３人、２０代３７２人、５０代３５７人、６０代３１６人、７０代１８９人、８０代１４４人、９０歳以上６９人と続いた。

感染者の累計は１９万４０５１人。１３日現在、医療機関に９２９人が入院し、１３４２人が宿泊療養、２万６９９１人が自宅待機している。重症者は７人で、酸素投与が必要な中等症者は１１７人。また県は１４日、感染者７人の死亡を発表し、死者の累計は３００人となった。