奄美７市町２３人 県全体は１７２人 新型コロナ
2022年06月07日
政治・行政
県と鹿児島市は６日、新たに１７２人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。奄美群島在住者は１市６町で２３人だった。
奄美在住の新規感染者は奄美市７人（２０代から６０代の男女）、瀬戸内町４人（１０歳未満から６０代の男女）、天城町４人（６０代から９０歳以上の男女）、龍郷町２人（１０代女性と２０代男性）、喜界町２人（１０代と２０代の男性）、徳之島町２人（１０代男性２人）、和泊町２人（４０代男性２人）。
新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市９１人、鹿屋市１５人、霧島市１３人など。県外はゼロだった。
また、県は同日、阿久根市と指宿市の各高齢者施設、伊佐市の医療機関の計３件でクラスター（感染者集団）が発生し、新たに２人が新型コロナウイルスで死亡したと公表した。
感染者の累計は８万５０６４人。５日現在、医療機関に１６１人が入院し、４３５人が宿泊療養、２５１７人が自宅待機中。重症者は２人で、酸素投与が必要な中等症者は１７人。
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