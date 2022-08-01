死者、重症者も増加　過去最多の４６２４人　奄美は３５３人　県内コロナ

【鹿児島総局】県と鹿児島市は１７日、新たに４６２４人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。１０日の３９８８人を大きく上回り過去最多を更新した。奄美群島在住の感染者は全１２市町村で計３５３人（１０歳未満から９０歳以上の男女）。県が３日に「ＢＡ．５対策強化宣言」を発令して２週間が経過したものの、爆発的な感染拡大は収まらず、死者や重症者も増えてきている。

奄美在住の新規感染者は、奄美市１３２人、和泊町３４人、知名町３２人、徳之島町３１人、伊仙町２６人、喜界町２３人、龍郷町と天城町が各２２人、瀬戸内町１６人、与論町１１人、宇検村３人、大和村１人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市２２２７人、鹿屋市３５２人、薩摩川内市１６８人、霧島市１５０人など。県外は６１人だった。

年代別では３０代が７０７人で最多。次いで４０代６６９人、１０歳未満６０６人、２０代５９８人、１０代５７８人、５０代５１７人、６０代４２４人、７０代２７５人、８０代１５１人、９０歳以上９９人の順に多かった。

１７日は新たに感染者８人の死亡も発表され、死者の累計は３１８人となった。

感染者の累計は２０万４７９６人。

１５日時点の病床使用率は６５・７％（うち重症者用病床使用率３３・３％）となっている。