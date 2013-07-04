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第46回 南海日日新聞旗争奪 6人制男女バレーボール選手権大会
2023年12月30日
南海日日新聞からのお知らせ
◆日 時：2024年2月4日（日）・午前9時
◆場 所：笠利町太陽が丘総合体育館
◆申込締切：2024年1月29日（月）・午後5時まで
【出場資格】 群島内に居住する中学生・高校生・社会人（出身者で一時帰省社会人・学生・生徒は1チーム3名まで登録を認める）
※リベロは2名まで登録可とする
※使用ボールは 男子 モルテン 女子 ミカサ
※中学生・高校生は親・学校長の承諾を得ること
◆出場費：1チーム 6,000円
◆申込方法：申込用紙については、南海日日新聞社ホームページ上よりダウンロードし「メール」にて申し込むこと。
エクセル→第46回_6人制バレー大会申込書
ＰＤＦ→第46回_6人制バレー大会申込書
◆申込み(Eメール）：kaihatsu@city.amami.lg.jp
◆問い合わせ：奄美市バレーボール協会 担当/松野 携 帯：090-3986-2626
【監督会及び抽選会】2024年1月31日（水）午後6時30分から
場所/奄美川商ホール（奄美振興会館）2階会議室
※名簿は、今大会以外で使用いたしません。
主催 南海日日新聞社
主管 奄美市バレーボール協会