第46回 南海日日新聞旗争奪 6人制男女バレーボール選手権大会

◆日 時：2024年2月4日（日）・午前9時

◆場 所：笠利町太陽が丘総合体育館

◆申込締切：2024年1月29日（月）・午後5時まで

【出場資格】 群島内に居住する中学生・高校生・社会人（出身者で一時帰省社会人・学生・生徒は1チーム3名まで登録を認める）

※リベロは2名まで登録可とする

※使用ボールは 男子 モルテン 女子 ミカサ

※中学生・高校生は親・学校長の承諾を得ること

◆出場費：1チーム 6,000円

◆申込方法：申込用紙については、南海日日新聞社ホームページ上よりダウンロードし「メール」にて申し込むこと。

エクセル→第46回_6人制バレー大会申込書

ＰＤＦ→第46回_6人制バレー大会申込書

◆申込み(Eメール）：kaihatsu@city.amami.lg.jp

◆問い合わせ：奄美市バレーボール協会 担当/松野 携 帯：090-3986-2626



【監督会及び抽選会】2024年1月31日（水）午後6時30分から

場所/奄美川商ホール（奄美振興会館）2階会議室

※名簿は、今大会以外で使用いたしません。

主催 南海日日新聞社

主管 奄美市バレーボール協会