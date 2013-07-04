団体・高校一般は後蘭字Ｖ　世並蔵神社奉納すもう大会

世並蔵神社秋の例祭・奉納すもう大会（同実行委員会主催）は２０日、知名町徳時の同神社土俵であった。幼児│一般２７チーム１０６人が出場。団体、個人で競い、団体は小学生低学年が世之主Ａ、同高学年が畦布・上手、高校一般は後蘭字が優勝した。

大会は第３２回知名町ふるさと夏まつり＆大山祭の関連行事として行われた。県大会などに出場する強豪選手による特別取組もあり、多くの観客が好取組に沸いた。

【団体】▽小学生低学年 ①世之主Ａ②和泊③世之主Ｂ▽同高学年 ①畦布・上手②国頭子ども会③和泊Ａ▽高校一般 ①後蘭字②和心館ＯＹＧ③沖永良部ラグビー

【個人】▽幼児（年小・年中） ①町田一豪②中田怜旺③福菫▽幼児（年長） ①上野明珠②平星成③有川宗志▽小学１年 ①亘凛太郎②町田一榮③坂井裕翔▽同２年 ①宮里虎空②久山紘③谷山結生▽同３年 ①亘紗優花②中田碧翔③福哲心▽同４年 ①中田心瑚②大當虎輝③弘野琥士▽同５年 ①川間哉幸②山元笑璃③白石重翔▽同６年 ①中野駿成②今井桔平③盛山仁▽中学生 ①有川碧空②山元勇昇③中野駿成（小６）▽高校一般Ａ ①東優志②中野汰成③川間真一

【三賞】▽技能 中田心瑚▽殊勲 亘紗優花▽敢闘 東山陽奏