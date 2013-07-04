奄美１２３人　新型コロナ　県全体は２０６６人

【鹿児島総局】県と鹿児島市は８日、新たに２０６６人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。このうち、みなし陽性（疑似症患者）は５０人。奄美群島在住の感染者は宇検村を除く１１市町村で計１２３人（１０歳未満から９０歳以上の男女）だった。

奄美在住の新規感染者は、奄美市５６人、天城町１１人、龍郷町、徳之島町、与論町が各１０人、大和村８人、瀬戸内町６人、喜界町５人、知名町３人、伊仙町、和泊町が各２人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市７２７人、霧島市３０１人、姶良市１８０人、鹿屋市１２８人など。県外は７人だった。

年代別では３０代が３０９人で最多。次いで４０代２９０人、１０歳未満２８９人、１０代２８４人、５０代２３６人、２０代１８９人、６０代１７８人、７０代１２０人、８０代１０５人、９０歳以上６６人の順に多かった。

感染者の累計は２７万６６７０人。７日現在、医療機関に５２２人が入院し、８８４人が宿泊療養、１万１２４０人が自宅療養している。重症者は７人で、酸素投与が必要な中等症者は９９人。

また県は８日、感染者９人の死亡を公表し、死者の累計は４８１人となった。