奄美３４７人　県全体は３２２５人　新型コロナ

県と鹿児島市は３１日、新たに３２２５人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。このうち、みなし陽性（疑似症患者）は５３人。奄美群島在住の感染者は全１２市町村で計３４７人（１０歳未満から９０歳以上の男女）だった。

奄美在住の新規感染者は、奄美市１７０人、龍郷町４８人、瀬戸内町２７人、与論町２２人、知名町２１人、徳之島町２０人、和泊町１２人、大和村と伊仙町が各７人、天城町６人、宇検村４人、喜界町３人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市１１８２人、薩摩川内市４７２人、鹿屋市１７８人、霧島市１３３人など。県外は１１人だった。

年代別では１０歳未満が５３２人で最多。次いで３０代４７７人、４０代４３３人、１０代３７６人、５０代３４３人、６０代３１５人、２０代３０７人、７０代２２６人、８０代１２８人、９０歳以上８８人の順に多かった。

感染者の累計は２５万９０９４人。３０日現在、医療機関に６６６人が入院し、１１５４人が宿泊療養、２万９５４０人が自宅療養している。重症者は１０人で、酸素投与が必要な中等症者は９１人。

また県は３１日、感染者１０人の死亡を公表し、死者の累計は４３０人となった。