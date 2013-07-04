県全体で４１９９人　新型コロナ　奄美は３８６人

【鹿児島総局】県と鹿児島市は２３日、新たに４１９９人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。奄美群島在住の感染者は全１２市町村で計３８６人（１０歳未満から９０歳以上の男女）だった。

奄美在住の新規感染者は、奄美市１６０人、天城町４０人、徳之島町３７人、知名町３１人、伊仙町２８人、龍郷町２７人、和泊町２３人、瀬戸内町１６人、与論町１０人、宇検村と喜界町が各６人、大和村２人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市１８８３人、薩摩川内市２５３人、鹿屋市２１７人、霧島市１６８人など。県外は６０人だった。

年代別では１０歳未満が６３６人で最多。次いで４０代６２７人、３０代５５５人、１０代５１２人、６０代４６５人、５０代４５７人、２０代４５６人、７０代２５６人、８０代１４３人、９０歳以上９２人の順に多かった。

感染者の累計は２３万１０９３人。２１日現在、医療機関に７６２人が入院し、１３６０人が宿泊療養、３万４１２１人が自宅待機している。重症者は１３人で、酸素投与が必要な中等症者は１１９人。

また県は２３日、感染者３人の死亡を公表し、死者の累計は３７５人となった。