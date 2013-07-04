２３年度事業利益１億６千万円　ＪＡあまみ総代会

ＪＡあまみ（窪田博州代表理事組合長、正組合員８６４０人）の第１８回通常総代会が２６日、奄美市名瀬の奄美川商ホールであり、２０２４度事業計画など７議案を承認した。２３年度は事業利益１億６４０６万円（前年度２億３６１４万円）で、前年度比７２０８万円の減。当期剰余金は１億４０２５万円（同１億９３５１万円）を計上した。

２３年度事業報告によると、サトウキビの生産量は３４万１６２５トン（前年度３７万４７８４トン）。干ばつや機器故障に伴う製糖工場の一時操業休止の影響などで生産量は減少したが、平均糖度は１５・７６度（同１４・７４度）と前年を上回った。

子牛競り市実績は取り引き頭数１万６４７３頭（同１万４９５６頭）と増加したが、牛肉消費の減少などで１頭当たりの平均価格は４６万６５９３円（同５５万１０２７円）と大幅に下落。販売額（自家保留含む）も８１億９８４２万円と２年連続で１００億円を割り込んだ。

野菜の販売額は３７億２３９５万円（同３５億２９２０万円）、果樹９７１９万円（同９４８８万円）、花卉（かき）２億９３５８万円（同２億９４７８万円）だった。

中期３カ年計画の最終年度に当たる２４年度は▽農業所得の増大▽農業生産の拡大▽地域の活性化―の達成に向け、営農指導員による指導や支援体制強化、ドローンを活用した受託防除体系の確立など、生産基盤の拡充に努めるとした。

ほか農協法改正などに伴う定款や規定の一部の変更を承認。理事報酬は総額４８２０万円以内、監事報酬は１４２３万円以内とし、各個人の報酬額は理事会、監事会に一任した。