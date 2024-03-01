コロナ以前の９割に回復　感染症５類移行が要因か　入り込み・入域客数（奄美群島）

県大島支庁は２７日、２０２３年の奄美群島への入り込み・入域客数を発表した。入り込み客は８２万３２３８人で前年比１３万７２９４人（２０・０％）増、入域客は６４万１５７５人で同１０万５３５５人（１９・６％）増。２０年以降は新型コロナウイルス感染症の影響で減少していたが、２３年は過去最多を記録した１９年比で９割ほどまで回復した。２３年５月に新型コロナの感染症法上の位置付けが２類相当から５類に引き下げられたことが人流回復の要因とみられる。

入り込み客は、奄美群島外から奄美各島に入った人（入域客）と群島内で移動した人の合算。入り込み客は１９年に過去最多８９万１３５１人を記録した後、２０、２１年はコロナ禍で５０万人台と低迷した。２２年は１９年比の８割ほどまで回復。新型コロナ感染症が５類に移行した２３年は約９割となり、関西の入域客が１９年を上回った。

島別の入り込み客は奄美大島４９万３５３１人（前年比１９・０％増）、喜界島５万４３３５人（同２４・１％増）、徳之島１３万１２９５人（同１９・５％増）、沖永良部島８万５２６人（同２２・３％増）、与論島６万３５５１人（同２３・１％増）。

島別の入域客は奄美大島４２万６９０３人（前年比１９・３％増）、喜界島２万６３６３人（同２６・３％増）、徳之島８万４３３８人（同１９・５％増）、沖永良部島５万７７０５人（同２１・３％増）、与論島４万６２６６人（同１７・４％増）だった。

入域客を出発地別でみると、鹿児島３７万３６２６人（前年比２１・３％増）、関東９万９９４７人（同１９・８％増）、関西７万７７９４人（同６・８％増）、沖縄６万６８３３人（同２７・６％増）、福岡１万９７９７人（同８・１％増）だった。