奄美は２７８人で最多更新　県内で３日連続３千人超　新型コロナ

県と鹿児島市は２８日、新たに３１８３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。３千人を上回る感染者の確認は３日連続。奄美群島在住の感染者は全１２市町村で計２７８人（１０歳未満から９０歳以上の男女）に上り、２７日（２６３人）に続き過去最多を更新した。

奄美在住の新規感染者は、奄美市９７人、伊仙町３５人、徳之島町３１人、喜界町２０人、瀬戸内町と天城町が各１９人、与論町１５人、龍郷町１４人、知名町１１人、和泊町９人、宇検村６人、大和村２人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市１４０１人、鹿屋市２０８人、薩摩川内市１９６人、霧島市１６７人など。県外は２２人だった。

感染者の累計は１３万７６５１人。２７日現在、医療機関に４０２人が入院し、１３７７人が宿泊療養、２万１１人が自宅待機している。重症者は１人で、酸素投与が必要な中等症者は７９人。

また県と鹿児島市は２８日、感染者３人の死亡を発表した。このうち１人は同市内の１０代男性で、感染後に自宅待機していた。県内で１０代の感染者の死亡が確認されたのは初めて。死者の累計は２２９人となった。