奄美は６１人　県全体は１８５３人　新型コロナ

県と鹿児島市は１４日、新たに１８５３人（みなし陽性３３人）の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。奄美群島在住の感染者は大和村と和泊町を除く１０市町村で計６１人（１０歳未満から９０歳以上の男女）だった。

奄美在住の新規感染者は、奄美市３４人、伊仙町６人、喜界町と天城町が各５人、知名町３人、龍郷町、徳之島町、与論町が各２人、宇検村と瀬戸内町が各１人。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市６１１人、霧島市３９６人、姶良市２７８人、薩摩川内市７１人など。県外は８人だった。

年代別では１０歳未満が２８４人で最多。次いで１０代２８２人、４０代２７４人、３０代２７３人、５０代１８６人、２０代１６２人、６０代１５７人、７０代１１１人、８０代７６人、９０歳以上４８人の順に多かった。

感染者の累計は２８万６９９４人。１３日現在、医療機関に３６８人が入院し、３６８人が宿泊療養、６２０１人が自宅療養している。重症者は２人で、酸素投与が必要な中等症者は６３人。

また県は１４日、感染者４人の死亡を公表し、死者の累計は５０７人となった。