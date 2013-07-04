最優秀作品賞に興紬商店　商品化コンは前田紬工芸　紬グランプリ

２０２３本場奄美大島紬グランプリと第３４回翔けあまみ原図展・製品化コンテスト、紬従事者の技を競う第２６回地球印競技会の審査結果が１７日に公表され、紬グランプリは興紬商店の作品が最優秀作品賞（県知事賞）に輝いた。製品化コンの最優秀賞（同）には、龍瀬小４年の碇山月子さんが描いた図案を基に前田紬工芸が制作した反物が選出された。表彰式は２２日午前１０時から奄美市産業支援センターである。

紬グランプリは反物を中心に７６点の出品があり、製品の斬新さや市場性、色彩、デザインなどを審査し、入賞作品１９点を選出。地球印競技会はこの７６点について図案、染め、締め、加工、織りの工程別に柄の構成や絣（かすり）の表現力などを審査し、優秀作品６点を選出した。

商品化コンは消費者ニーズに合った商品づくりなどが目的。前回（２１年度実施）の原図コンテストで入賞し商品化された作品８点を審査し、最優秀、優秀作品計３点を選出した。

審査は１３～１５日、市産業支援センターで実施。紬グランプリと商品化コンは行政や関係団体、卸売業者らに一般来場者を加えた７０人余りの投票で入賞作品を選出。地球印競技会は伝統工芸士らが専門的観点で審査した。

各大会の受賞者は次の通り。（敬称略）

【２０２３本場奄美大島紬グランプリ】▽最優秀作品賞（県知事賞）興紬商店▽優秀作品賞（奄美市長賞）興紬商店▽同（龍郷町長賞）たけがわ織物▽同（奄美大島商工会議所会頭賞）夢おりの郷▽同（奄美群島地域産業振興基金協会理事長賞）前田紬工芸▽同（本場奄美大島紬伝統工芸士会会長賞）奄美織物▽同（本場奄美大島紬協同組合理事長賞）前田紬工芸▽大会賞（本場奄美大島紬協同組合理事長賞）牧絹織物＝３点、興紬商店、田畑絹織物、奄美織物＝以上各２点、たけがわ織物、前田紬工芸、山口織物工場＝以上各１点

【第３４回翔けあまみ原図展・製品化コンテスト】▽最優秀賞（県知事賞）前田紬工芸▽優秀賞（奄美市長賞）田畑絹織物▽同（奄美群島地域産業振興基金協会理事長賞）夢おりの郷

【第２６回地球印競技会】▽地球印競技会実行委員会委員長賞（図案）南祐和▽同（絣締）藤枝正業▽同（染色）貞健一▽同（絣加工）長田輝男▽同（製織）平田障子、大谷果歩