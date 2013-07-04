石川で震度７　能登に大津波警報　輪島で１・２㍍以上観測

１日午後４時１０分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県志賀町で震度７の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さはごく浅い。地震の規模（マグニチュード）は７・６と推定される。

気象庁は同県能登地方に大津波警報、山形、新潟、富山、石川、福井、兵庫各県に津波警報、北海道から長崎県までの日本海側などに津波注意報を発令した。

午後６時半までに石川県輪島市で１・２㍍以上、富山市で８０㌢、金沢市で７０㌢、北海道せたな町で６０㌢、新潟県柏崎市などで４０㌢の津波を観測した。

政府は特定災害対策本部を設置し、被害情報の収集を急いでいる。石川県によると、珠洲市で倒壊家屋がかなりあるとの情報が入っている。

気象庁は「令和６年能登半島地震」と命名。石川県で震度７を観測するのは初めてで、大津波警報は２０１１年の東日本大震災以来の発令となった。

原子力規制委員会によると、停止中の北陸電力志賀原発（志賀町）では、外部電源の供給は続いており、使用済み燃料プールの冷却も続けられている。２号機の変圧器で爆破音と焦げたにおいがしたものの、発電所職員が火が出ていないことを確認したという。

また、東京電力柏崎刈羽原発（新潟県柏崎市、刈羽村）、日本原子力発電敦賀原発（福井県敦賀市）、関西電力の美浜（同県美浜町）、大飯（同県おおい町）、高浜（同県高浜町）の各原発にも異常は確認されていない。

能登地方や能登半島沖では午後６時半までに震度７の地震のほか、震度５強と５弱の地震が３回ずつ発生。周辺を含め、地震が活発に続いている。

主な各地の震度は次の通り。

震度７＝石川県志賀町

震度６強＝石川県七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町

震度６弱＝石川県中能登町、能登町、新潟県長岡市