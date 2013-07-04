過去最多の９７４人　奄美９市町で５７人　県内コロナ

【鹿児島総局】県と鹿児島市は２６日、新たに９７４人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。新規感染者数は２４日の８８３人を上回り過去最多を更新。奄美群島在住の感染者は１市８町で計５７人だった。

奄美在住の新規感染者は、奄美市３８人（１０歳未満から８０代の男女）、龍郷町５人（１０歳未満から６０代の男女）、徳之島町５人（１０歳未満から５０代の男女）、和泊町３人（１０歳未満から５０代の男女）、天城町２人（４０代の男女）、瀬戸内町１人（４０代男性）、喜界町１人（１０代女性）、知名町１人（７０代男性）、与論町１人（６０代女性）。和泊町の高齢者施設で発生したクラスター（感染者集団）関連は１人増えて累計３４人となった。

新規感染者が多かった県内自治体は鹿児島市５７１人、霧島市５２人、鹿屋市４３人、いちき串木野市３７人など。県外は４人だった。また、霧島市と姶良市の部活動で新たにクラスター発生が認定された。

感染者の累計は６万１７５６人。２５日現在、医療機関に２３７人が入院し、１０１８人が宿泊療養、４３０６人が自宅待機している。重症者は２人で、酸素投与が必要な中等症者は３６人。また県は２６日、感染者１人が死亡したと発表し、死者の累計は１７８人となった。