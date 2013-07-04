上方５連覇　８区　矢田（上方）が区間新　躍進賞は奄美　奄美市地区対抗駅伝

第５８回成人祝賀奄美市地区対抗駅伝競走大会（奄美市、同教委、同体育協会主催）は１９日、同市の名瀬小学校前を発着点に名瀬地区一円を周る２０区間４２・１９５㌔のコースであり、上方地区が大会５連覇を果たした。８区（一般・高校男子）で上方の矢田光輝（大島高３年）が９分４２秒で区間新記録。躍進賞には前年より１１分４７秒タイムを縮めた奄美地区が輝いた。

大会には８地区の代表が出場。男女の小学生、中学生、一般・高校生と４０代男子、５０代男子の各出場枠で、沿道からの多くの声援を背にたすきをつないだ。

１区は１秒差で笠利がトップ通過。２区で上方が追い抜くとそのままの勢いでゴールまで駆け抜けた。

【総合順位】▽①上方２時間２５分１８秒②笠利２時間３０分３５秒③下方２時間３２分２１秒④金久２時間３５分３４秒⑤伊津部２時間３９分２８秒⑥奄美２時間３９分５３秒⑦住用２時間５２分１１秒

※古見方は途中棄権のため総合順位なし

【躍進賞】奄美１１分４７秒

【区間賞】▽１区（小学女子１・３㌔） 德丸潤（笠利）４分４４秒▽２区（中学女子１・７㌔） 田畑結愛（上方）５分３９秒▽３区（小学男子１・６㌔） 勇廣晟（金久）５分１７秒▽４区（小学女子１・１㌔） 大崎蒼空（笠利）４分２２秒▽５区（一般男子３・１９５㌔） 岸田賢吾（下方）９分５１秒▽６区（一般・高校女子１・７㌔） 牧野ゆり（笠利）５分５１秒▽７区（中学男子２㌔） 座安心太（伊津部）６分２２秒▽８区（一般・高校男子３・３㌔） 矢田光輝（上方）９分４２秒＝大会新＝▽９区（同３・４㌔） 田中寛人（上方）１０分３０秒▽１０区（小学女子１㌔） 西村尚夏（奄美）３分４６秒▽１１区(５０歳代男子１・２㌔） 下田清一（下方）３分４６秒▽１２区（一般・高校女子１㌔） 野島未菜（笠利）３分５６秒▽１３区（中学女子１・１㌔） 上田菜の花（上方）３分５３秒▽１４区（一般男子３・１㌔） 神田隆宏（下方）１０分０秒▽１５区（小学男子１・７㌔） 上村杏太（上方）５分５９秒▽１６区（中学男子３・２㌔） 新保篤生（上方）１０分４０秒▽１７区（中学男子３・１㌔） 日高玄二（上方）１０分４７秒▽１８区（小学男子１・７㌔） 河村翔太（上方）６分９秒▽１９区（一般・高校男子３・１㌔） 富俊介（金久）１０分１１秒▽２０区（４０歳代男子２・７㌔） 山内健太郎（笠利）８分５４秒