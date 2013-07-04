上方５連覇　８区　矢田（上方）が区間新　躍進賞は奄美　奄美市地区対抗駅伝

2025年01月20日

スポーツ

第５８回成人祝賀奄美市地区対抗駅伝競走大会でスタートする１区・小学校女子の選手たち＝１９日、奄美市の名瀬小学校前

第５８回成人祝賀奄美市地区対抗駅伝競走大会（奄美市、同教委、同体育協会主催）は１９日、同市の名瀬小学校前を発着点に名瀬地区一円を周る２０区間４２・１９５㌔のコースであり、上方地区が大会５連覇を果たした。８区（一般・高校男子）で上方の矢田光輝（大島高３年）が９分４２秒で区間新記録。躍進賞には前年より１１分４７秒タイムを縮めた奄美地区が輝いた。

 

大会には８地区の代表が出場。男女の小学生、中学生、一般・高校生と４０代男子、５０代男子の各出場枠で、沿道からの多くの声援を背にたすきをつないだ。

 

１区は１秒差で笠利がトップ通過。２区で上方が追い抜くとそのままの勢いでゴールまで駆け抜けた。

 

【総合順位】▽①上方２時間２５分１８秒②笠利２時間３０分３５秒③下方２時間３２分２１秒④金久２時間３５分３４秒⑤伊津部２時間３９分２８秒⑥奄美２時間３９分５３秒⑦住用２時間５２分１１秒

※古見方は途中棄権のため総合順位なし

【躍進賞】奄美１１分４７秒

【区間賞】▽１区（小学女子１・３㌔）　德丸潤（笠利）４分４４秒▽２区（中学女子１・７㌔）　田畑結愛（上方）５分３９秒▽３区（小学男子１・６㌔）　勇廣晟（金久）５分１７秒▽４区（小学女子１・１㌔）　大崎蒼空（笠利）４分２２秒▽５区（一般男子３・１９５㌔）　岸田賢吾（下方）９分５１秒▽６区（一般・高校女子１・７㌔）　牧野ゆり（笠利）５分５１秒▽７区（中学男子２㌔）　座安心太（伊津部）６分２２秒▽８区（一般・高校男子３・３㌔）　矢田光輝（上方）９分４２秒＝大会新＝▽９区（同３・４㌔）　田中寛人（上方）１０分３０秒▽１０区（小学女子１㌔）　西村尚夏（奄美）３分４６秒▽１１区(５０歳代男子１・２㌔）　下田清一（下方）３分４６秒▽１２区（一般・高校女子１㌔）　野島未菜（笠利）３分５６秒▽１３区（中学女子１・１㌔）　上田菜の花（上方）３分５３秒▽１４区（一般男子３・１㌔）　神田隆宏（下方）１０分０秒▽１５区（小学男子１・７㌔）　上村杏太（上方）５分５９秒▽１６区（中学男子３・２㌔）　新保篤生（上方）１０分４０秒▽１７区（中学男子３・１㌔）　日高玄二（上方）１０分４７秒▽１８区（小学男子１・７㌔）　河村翔太（上方）６分９秒▽１９区（一般・高校男子３・１㌔）　富俊介（金久）１０分１１秒▽２０区（４０歳代男子２・７㌔）　山内健太郎（笠利）８分５４秒