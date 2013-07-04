俵夫妻（奄美市名瀬）がリレー制す　総合は男女の前年王者が連覇　徳之島トライアスロン

第３７回「２０２４トライアスロンＩＮ徳之島大会」（同実行委員会主催）は２３日、徳之島を１周する全９５・８キロのコースであった。総合部門は４１４人が出場し、男子は井邊弘貴（２９）＝和歌山県＝が２連覇。女子は巖淵知乃（３４）＝埼玉県＝が３連覇した。奄美関係では男子は奄美市名瀬出身の浜田裕介（東京都）が６位と健闘。女子は瀧田美和乃（奄美市）が８位だった。リレーは５８組が出場し、俵悠斗・好美夫妻（同）の「Ｔｅａｍ Ｉ‘ｍ Ｍａｍａ／Ｐａｐａ」が優勝した。

天城町ヨナマビーチであったスイムは風と波の影響で距離を２キロから８００メートルに短縮し、３０分遅れの午前８時半にスタート。続くバイク（７５キロ）は同ビーチから東回りで徳之島町、伊仙町を経由して天城町の天城町総合運動公園まで。最後のラン（２０キロ）は同公園を発着点に同町内を巡る全９５・８㌔で競った。

同ビーチの午前７時時点での気象条件は気温２７度、水温２８度、湿度８８％。南南西の風で風速は６メートル、波の高さは１・２メートル。奄美地方は同日に梅雨明けして快晴に恵まれ、天城町の最高気温は今年最高の３１・２度に達した。

選手らは強い日差しと暑さの中で起伏の激しいコースに挑戦。総合の部出場者４１４人中３２７人（制限時間超え含む）が完走した。

沿道では島民らが手作りのポスターや横断幕を掲げ、太鼓や三味線を鳴らして鉄人たちへ声援を送ったほか、島内各所に設けられたエイドステーションでは地元住民がボランティアで飲料や軽食などを選手らに提供してレースを支えた。

【総合】①井邊弘貴（和歌山県）３時間４１分５秒②大島仁（福岡県）３時間５１分２７秒③篠崎友（神奈川県）３時間５２分５４秒④髙橋豪一（東京都）３時間５４分１６秒⑤石戸寛之（沖縄県）３時間５８分３１秒

【女子】①巖淵知乃（埼玉県）４時間２０分４３秒②市川典子（東京都）４時間４９分３０秒③三浦智穂（福岡県）４時間５１分３秒

【大島郡】▽男子 ①岸田賢吾（奄美市）４時間１１分５２秒②朝山オキト（同）４時間２０分７秒③中山雄樹（天城町）４時間３９分４９秒▽女子 ①瀧田美和乃（奄美市）５時間２２分２５秒②野島未菜（同）６時間６分３２秒③片桐由起（伊仙町）６時間２３分２０秒

【リレー】①Ｔｅａｍ Ｉ‘ｍ Ｍａｍａ／Ｐａｐａ（奄美市）４時間１３分１８秒②突撃与論献奉隊火の用心（与論町）４時間５８分８秒③妙蓮寺釣り同好会３ｒｄシーズン（神奈川県・東京都）５時間８分３７秒