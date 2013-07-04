冬の奄美路６０人快走　南海さわやかジョギング

第１８回南海さわやかジョギング大会（南海日日新聞社主催、大島地区陸上競技協会、大会実行委主管）は２日、奄美市の名瀬運動公園クロスカントリーコースであった。２㌔、３㌔、５㌔、８㌔の４コースで気温１７度、曇り空の下、小学生から一般までの６０人が冬の奄美路を爽やかに駆け抜けた。

【８㌔】▽一般男子 ①上原一真２７分４８秒②岸田幸介２８分５５秒③入部亮３６分４９秒④小林伸一３９分５９秒▽同女子 ①夏目真塩４２分０２秒

【５㌔】▽一般男子 ①福山尚人１９分５０秒②尾崎一博２０分２２秒③青木一史２９分１６秒

【３㌔】▽中学男子 ①富岡優１１分５８秒②福本旺太郎１２分１８秒③入部昴１５分０１秒▽同女子 ①元結乃１２分０７秒②川元光翠１４分１５秒▽一般男子 ①平義隆１８分２８秒②秋山芳彦２０分３８秒③大坂太一２６分１０秒▽同女子 ①川元英理子１５分３２秒

【２㌔】▽小学男子 ①小野寺心７分５４秒②川畑大晟８分２６秒③有川蘭丸８分４４秒④眞遥瑠９分１５秒⑤元弥眞人９分１８秒⑥小野寺想９分３１秒▽同女子 ①米田花７分５３秒②師玉栞那８分２５秒③赤塚百恵８分４４秒④下薗紬９分２３秒⑤盛愛心９分４１秒⑥有川未蘭９分４２秒▽一般男子 ①村田丈尚９分２５秒②玉岡由希９分５８秒③田畑龍太１１分１２秒④井手迫正大１１分４６秒▽同女子 ①高久直子１１分２５秒②夏目真塩１１分３０秒③且理恵子１４分２２秒④島田真由美１５分３８秒▽４０歳代女子 ①千代一子１２分２２秒②坂元由美１２分４６秒▽５０歳以上男子 ①村田正志８分４６秒②四本信仁１０分２５秒▽同女子 ①村田ひろみ９分５１秒