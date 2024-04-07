春風受け８５人快走　南海さわやかジョギング　５年ぶり開催

第１７回南海さわやかジョギング大会（南海日日新聞社主催）は１４日、奄美市の名瀬運動公園クロスカントリーコースであった。２㌔、３㌔、５㌔、８㌔の計４種目。時折小雨も降る中、春風を受け８５人が快走した。５㌔の一般男子で田中寛人さん、一般女子で牧野ゆりさんが大会新記録を達成した。大会は２０１９年の１２月以来、コロナ禍による中止を経て５年ぶりに開催された。

【８㌔】▽一般男子 ①蘇梅清２７分２７秒②安達卓之③上原一真④井手迫正大⑤岸田幸介⑥尾崎一博▽一般女子 ①夏目真塩４６分２秒②三井愛里

【５㌔】▽一般男子 田中寛人１６分４４秒＝大会新＝②藤井誠③福山尚人④岡村孝也⑤淺井陽一▽一般女子 ①牧野ゆり２１分５秒＝大会新＝②永田真理子▽高校男子 ①千代康貴１７分４１秒②本田智貴③勇海翔④田畑大地

【３㌔】▽一般男子 ①西航一郎１０分２２秒②宮原修吾③上田元気④長倉伸樹⑤中山大輔⑥恵勲▽一般女子 ①仲里麻衣子１９分１１秒▽中学男子 ①福本旺太郎１２分１５秒②川下粋▽中学女子 ①田畑結愛１１分４６秒②牧野一香③川元光翠

【２㌔】▽小学男子 ①勇廣晟７分３１秒②田畑結翔③小野寺心④有川蘭丸⑤小野寺想⑥松島龍生▽小学女子 ①手島瑠花７分４５秒②米田花③赤塚百恵④川下和⑤盛愛心⑥田口奈々未▽一般男子 ①川下誉９分２秒②蘇梅清▽一般女子 永嶋美南１０分１秒▽４０歳代男子 ①藤井誠７分３３秒②徳田幸洋③有川誠④有川博▽４０歳代女子 ①有川愛香９分４１秒②川畑宏美▽５０歳以上男子 ①恵繁博８分４４秒②西村隆③向井渉④西忠男⑤中山克彦⑥松島竜治▽５０歳以上女子 ①村田ひろみ９分５１秒②南久美子③辺木ますみ