春風受け８５人快走　南海さわやかジョギング　５年ぶり開催

2024年04月16日

スポーツ

２㌔の部でスタートしたランナーたち＝１４日、奄美市の名瀬運動公園クロスカントリーコース

第１７回南海さわやかジョギング大会（南海日日新聞社主催）は１４日、奄美市の名瀬運動公園クロスカントリーコースであった。２㌔、３㌔、５㌔、８㌔の計４種目。時折小雨も降る中、春風を受け８５人が快走した。５㌔の一般男子で田中寛人さん、一般女子で牧野ゆりさんが大会新記録を達成した。大会は２０１９年の１２月以来、コロナ禍による中止を経て５年ぶりに開催された。

 

【８㌔】▽一般男子　①蘇梅清２７分２７秒②安達卓之③上原一真④井手迫正大⑤岸田幸介⑥尾崎一博▽一般女子　①夏目真塩４６分２秒②三井愛里

 

【５㌔】▽一般男子　田中寛人１６分４４秒＝大会新＝②藤井誠③福山尚人④岡村孝也⑤淺井陽一▽一般女子　①牧野ゆり２１分５秒＝大会新＝②永田真理子▽高校男子　①千代康貴１７分４１秒②本田智貴③勇海翔④田畑大地

 

【３㌔】▽一般男子　①西航一郎１０分２２秒②宮原修吾③上田元気④長倉伸樹⑤中山大輔⑥恵勲▽一般女子　①仲里麻衣子１９分１１秒▽中学男子　①福本旺太郎１２分１５秒②川下粋▽中学女子　①田畑結愛１１分４６秒②牧野一香③川元光翠

 

【２㌔】▽小学男子　①勇廣晟７分３１秒②田畑結翔③小野寺心④有川蘭丸⑤小野寺想⑥松島龍生▽小学女子　①手島瑠花７分４５秒②米田花③赤塚百恵④川下和⑤盛愛心⑥田口奈々未▽一般男子　①川下誉９分２秒②蘇梅清▽一般女子　永嶋美南１０分１秒▽４０歳代男子　①藤井誠７分３３秒②徳田幸洋③有川誠④有川博▽４０歳代女子　①有川愛香９分４１秒②川畑宏美▽５０歳以上男子　①恵繁博８分４４秒②西村隆③向井渉④西忠男⑤中山克彦⑥松島竜治▽５０歳以上女子　①村田ひろみ９分５１秒②南久美子③辺木ますみ