牧園（天城町）、一般一部連覇　中３は重村（古仁屋）通算５度目Ⅴ　奄美大島相撲選手権大会

第２６回奄美大島相撲選手権大会（県相撲連盟大島支部主催）が２６日、奄美市名瀬の名瀬中学校相撲場であった。未就学児から一般まで約１１０人が出場。中学３年の部は重村鴻之介（古仁屋）が通算５度目の優勝。一般一部は牧園慶悟（天城町相撲連盟）が連覇を果たした。

群島最大級となる大会は、各部門で個人戦を実施。１位から４位まで横綱、大関、関脇、小結の称号が与えられ、各部門で奄美横綱の称号を懸けた熱戦が繰り広げられた。

各部門の上位入賞者は次の通り。

▽未就学児 ①日高希輔（笠利やちゃ坊相撲クラブ）②川畑翔愛（住用相撲クラブ）③大野はる（笠利少年相撲クラブ）④徳笑菜美（同）▽小学１年 ①後藤旭輝（瀬戸内少年相撲クラブ）②川畑颯真（同）③大山煌人（笠利やちゃ坊相撲クラブ）④中山汰鳳（龍郷町）▽同２年 ①茂呂田京（笠利少年相撲クラブ）②大野捷（同）③朝田晟介（瀬戸内少年相撲クラブ）④藤田竜太朗（住用相撲クラブ）▽同３年 ①後藤光輝（瀬戸内少年相撲クラブ）②川畑優志（住用相撲クラブ）③木下丞二（瀬戸内少年相撲クラブ）④川口剛樹（笠利少年相撲クラブ）▽同４年 ①田畑天進（住用相撲クラブ）②前田一（同）③瀧田風理（笠利少年相撲クラブ）④南灯士郎（瀬戸内少年相撲クラブ）▽同５年 ①松井理馬（瀬戸内少年相撲クラブ）②中野駿成（和心館）③東大和（笠利少年相撲クラブ）④東柊吾（同）▽同６年 ①有川碧空（住用相撲クラブ）②前田琉翔（同）③山田稀穂（笠利少年相撲クラブ）④常純平（伊仙町少年相撲スポーツ少年団）▽中学１年 ①平瀬海維（瀬戸内少年相撲クラブ）②當虎太朗（伊仙町少年相撲クラブ）③大山仁奈（笠利やちゃ坊相撲クラブ）④山下仁（赤木名中相撲クラブ）▽同２年 ①保岡優人（古仁屋中）②大山皇成（笠利中）③武田八啓（同）④手島夏絆（赤木名中相撲クラブ）▽同３年 ①重村鴻之介（古仁屋中）②龍山克真（同）③永吉晃大（亀津中）④栄修斗（金久中）▽高校・青年 ①隈元凌（笠利町相撲連盟）②磯和樹（奄美大島開運酒造）③麻岡汰一（住用連合青年団）④福永卓也（ＪＡあまみ）▽一般一部 ①牧園慶悟（天城町相撲連盟）②龍山和彦（瀬戸内町相撲連盟）③喜島拓美（同）