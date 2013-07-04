男子は喜界町初Ｖ　女子は龍郷町３連覇　復帰記念大島地区駅伝

奄美群島日本復帰記念第６４回大島地区駅伝競走大会（奄美群島市町村体育協会主催）は３日、知名町であった。男子は喜界町が初優勝、女子は龍郷町が３連覇を飾った。躍進賞は男子が知名町、女子は瀬戸内町が獲得した。

コースはあしびの郷・ちなを発着点に、男子は５区間３０・５キロ、女子は５区間１５・９キロで競った。オープン参加を含む男子１５、女子９の計２４チームが出場した。

男子の喜界町は序盤出遅れたものの、２区走者が区間賞の走りで追い上げ、３区でトップに。奄美市の猛追を振り切り、そのままゴールした。女子の龍郷町は２区からトップを譲らず、３区間で区間賞を獲得する強さで他を圧倒した。

【男子総合】▽順位 ①喜界町Ａ１時間４０分１６秒②奄美市１時間４０分３２秒③龍郷町１時間４１分４６秒④和泊町Ａ１時間４２分３秒⑤与論町１時間４４分１３秒⑥伊仙町１時間４５分１８秒⑦天城町１時間４５分４７秒⑧知名町１時間４８分３７秒⑨徳之島町１時間４９分２４秒⑩瀬戸内町１時間５６分２６秒⑪大和村２時間３分３７秒▽オープン 喜界町Ｂ１時間４７分１６秒、和泊町Ｂ１時間４９分３秒、和泊町Ｄ１時間５２分３３秒、和泊町Ｃ１時間５６分８秒

【女子同】▽順位 ①龍郷町５９分５８秒②和泊町１時間３分３９秒③奄美市１時間３分５１秒④伊仙町１時間５分４９秒⑤喜界町１時間７分２４秒⑥知名町１時間８分２０秒⑦瀬戸内町１時間１０分３６秒⑧天城町１時間１７分２７秒▽オープン 徳之島町１時間１１分２０秒

【区間賞】〈男子〉▽１区３・６キロ（中学生） 前田悠伍（和泊町Ａ）１１分２７秒▽２区６キロ（高校生） 孝志煌太（喜界町Ａ）２０分３５秒▽３区９・８キロ（フリー） 豊藏規久（天城町）２９分５３秒▽４区６キロ（フリー） 岸田賢吾（奄美市）１８分５４秒▽５区５・１キロ（一般） 朝岡陽平（与論町）１６分５２秒

〈女子〉▽１区２・８キロ（中学生） 大石柚那（伊仙町）１０分３６秒▽２区３・７キロ（高校生） 要田光春（龍郷町）１４分３５秒▽３区３キロ（フリー） 松田こはる（龍郷町）１１分１６秒▽４区３・１キロ（フリー） 白峯袴羽（和泊町）１０分２秒▽５区３・３キロ（一般） 上原千怜（龍郷町）１２分４３秒

【新人賞】▽男子 要田芽（龍郷町）▽女子 松田こはる（龍郷町）